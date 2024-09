Infrastructuur Werkzaamheden op Koraalspechtweg duren drie weken Redactie 13-09-2024 - 0 minuten leestijd

Archieffoto

WILLEMSTAD – Vanaf dinsdag 12 september worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de Koraalspechtweg. De werkzaamheden, die drie weken zullen duren, bestaan uit het asfalteren van delen van de weg die in slechte staat verkeren.

De uitvoering is in handen van Ortela Schoonmaakbedrijf en General Contractor. Er wordt gewerkt van 8:30 tot 17:00 uur. Bewoners en bedrijven in de omgeving kunnen normaal hun huis of bedrijf bereiken, terwijl andere weggebruikers omgeleid worden via alternatieve routes.

