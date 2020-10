257 actieve cases op Curaçao

Willemstad – Er zijn vandaag 17 nieuwe coronabesmettingen op Curacao geregistreerd. Het gaat, wederom, om een geïmporteerde case.

Van acht lokale besmettingen is de besmettingsbron bekend, van de andere acht is dit nog niet duidelijk. Er is een patiënt ontslagen uit het ziekenhuis.

In het CMC liggen nu nog twee covid-19 patiënten. Het gaat om de dokter uit Bonaire en een lokale patiënt. Er zijn tien mensen genezen.

Het aantal actieve cases is nu 257.

