Corona-proof Mbo-opleiding afgerond bij Defensie

Willemstad – De korporaalsopleiding van de Caribische Militie is afgerond met het uitreiken van de diploma’s Bewaken & Beveiligen.

Dat is bijzonder want de Arubanen moesten tijdens de opleiding vanwege Corona terug naar huis en de Curaçaoënaars moesten roadbloks doen in de stad.

De opleiding werd daarom omgezet naar een corona-proof ‘distant learning’ programma via video conferences. veertien nieuwe korporaals van de CURMIL en de Arumil ontvingen hun diploma.

