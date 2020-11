Een op de vijf motorvoertuigen betrokken bij een ongeluk in 2019

11 Gedeeld

Willemstad – Dagelijks vinden er op Curaçao 35 ongelukken plaats van twee of meer motorvoertuigen. 13.000 per jaar. Dat staat in het jaarverslag van Forensys, die de ongevallenstatistieken bijhoudt voor de verzekeraars.

Op Curaçao rijden ruim 92.000 motorvoertuigen rond, of althans: betalen een verzekeringspremie. Eén op de vijf verzekerden was in 2019 betrokken bij een ongeluk.

Bij driekwart van de ongelukken zijn twee partijen betrokken. In 9 procent van de gevallen is sprake van een eenzijdig ongeluk. Bij 10 procent van de ongelukken is een auto met stuur aan de rechterhand betrokken.

