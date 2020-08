Frank Boots nieuwe directeur Kustwacht Caribisch Gebied

17 Gedeeld

Willemstad – Op 19 augustus 2020 heeft brigadegeneraal der mariniers Peter Jan de Vin zijn functie van Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied, tevens Directeur Kustwacht voor het Caribisch Gebied, tevens Commander Task Group 4.4 overgedragen aan brigadegeneraal der mariniers Frank Boots. De commando-overdracht vond plaats op de Rima-steiger op de marinebasis Parera in Curaçao.

Brigadegeneraal der mariniers Peter Jan de Vin, bedankte in zijn toespraak iedereen voor de fijne samenwerking gedurende de afgelopen drie jaar. Na de speech van brigadegeneraal de Vin sprak de nieuwe generaal Boots de genodigden toe. “Het is voor mij een grote eer dat ik hier als commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied, directeur Kustwacht en Taakgroep commandant 4.4 voor u mag staan. Ondanks dat culturen verschillend zijn van elkaar is het mooi om te zien dat je tot elkaar kunt komen en samen werkt aan een veilige toekomst voor alle inwoners. Het is mijn streven om uw cultuur te leren begrijpen en verbinding met u te zoeken. Alleen samen kunnen wij de taken waarvoor wij verantwoordelijk zijn uitvoeren. Het komt mooi naar voren in ons motto: “Samen Sterk”. Laten wij samen een team vormen om al onze landen binnen het Koninkrijk sterker en veiliger te maken”; aldus Frank Boots de nieuwe directeur van de Kustwacht Caribisch Gebied.

De ceremonie werd door een aantal hoogwaardigheidsbekleders en genodigden bijgewoond. Zo waren de Gouverneur van Curaçao, Lucille Andrea George-Wout en Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal, Rob Kramer uit Nederland te gast. Door COVID-19 maatregelen konden veel gasten niet naar Curaçao om de ceremonie bij te wonen. De ceremonie werd dan ook via livestream op Facebook uitgezonden zodat eenieder het live kon volgen.

Het aangetreden personeel tijdens de plechtigheid bestond uit; de gewapende wacht bestaande uit tamboers en pijpers van het Korps Mariniers en een samengesteld peloton vanuit personeel van de Curaçaose Militie, de Charlie Tijger Compagnie van het 11e Infanterie Bataljon van de Luchtmobiele Brigade en personeel van het Commando van de Zeestrijdkrachten, CZSK personeel, een detachement Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied, een detachement burgerpersoneel van CZMCARIB en een detachement van de Landmachtcompagnie in de West en het stationsschip voor het Caribisch Gebied Zr.Ms. Groningen.

De ceremonie werd afgesloten met een receptie in de longroom op de marinebases Parera waar alle genodigden van een heerlijke nasimaaltijd konden genieten. Het personeel van de Kustwacht wenst de nieuwe directeur Boots veel succes in zijn nieuwe functie.

