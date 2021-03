Man doodgeschoten bij Berg Altena

Foto’s Èxtra

Vrijdagavond is bij Berg Altena een man neergeschoten. Opgeroepen ambulancepersoneel kon weinig meer voor hem doen. Een politiearts constateerde de dood.

Getuigen meldden de Èxtra dat het slachtoffer werd achternagezeten door een of meer mensen in een auto, die op een gegeven moment schoten losten. De man werd geraakt in zijn hoofd.

Daarna vluchtten de daders te voet. De auto had remsporen en de deuren stonden open, toen de politie ter plaatse kwam.

De Èxtra meldt voorts dat het slachtoffer handschoenen droeg. Later werd zijn identiteit vrijgegeven. Het gaat om de 21-jarige Nichael Richards.