Nieuws uit Nederland Tweede Kamer wil geen herstelbetalingen voor slavenhandel Dick Drayer 16-10-2024 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG – Een meerderheid in de Tweede Kamer stemt tegen herstelbetalingen in het kader van de trans-Atlantische slavenhandel. Een motie van Kamerlid Joost Eerdmans van JA21 werd gisteren met tachtig stemmen voor aangenomen.

De aanleiding voor de motie zijn vier claims die gericht zijn aan de Nederlandse Staat. Eerdmans stelt in zijn motie dat niemand die schade heeft geleden van de trans-Atlantische slavenhandel nog in leven is. Daarom verzoekt hij de regering om niet over te gaan tot herstelbetalingen.

De motie krijgt steun van de fracties van de Partij voor de Vrijheid (PVV), de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), de BoerBurgerBeweging (BBB), het Christen-Democratisch Appèl (CDA), de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), Forum voor Democratie (FvD) en JA21.

0