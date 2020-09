Verenigde Staten: Maduro-regime corrumpeert democratische verkiezingen

David Eugenio De Lima Salas (linksboven), Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza (rechtsboven), Indira Maira Alfonzo Izaguirre (linksonder) en Jose Luis Gutierrez Parra (rechtsonder)

De Verenigde Staten heeft vier sleutelfiguren van het Maduroregime op hun sanctielijst gezet. Het gaat om David Eugenio De Lima Salas, Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, Indira Maira Alfonzo Izaguirre en Jose Luis Gutierrez Parra.

Zij zouden betrokken zijn bij Maduro’s inspanningen om de Venezolaanse Nationale Vergadering te manipuleren en te herstructureren.

‘Hun acties maken deel uit van een brede poging van Maduro om te voorkomen dat in december 2020 vrije en eerlijke parlementsverkiezingen plaatsvinden’, schrijft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, in een persverklaring.

Het regime van Maduro probeert volgens de Amerikanen de controle over de Nationale Vergadering van Venezuela te grijpen door middel van frauduleuze verkiezingen.

Advocaat-generaal

In april 2020 oordeelde het Hooggerechtshof dat Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza (Muñoz Pedroza) de nieuwe advocaat-generaal is van de Republiek en alle functies heeft om de Venezolaanse staat te vertegenwoordigen.

De Nationale Vergadering verwierp dit besluit en Muñoz Pedroza’s toe-eigening van dat ambt, en drong er vervolgens bij buitenlandse rechtbanken, internationale arbitragetribunalen en andere buitenlandse autoriteiten op aan de vertegenwoordiging van Muñoz Pedroza of door hem als vertegenwoordigers van de Venezolaanse regering benoemde advocaten niet te aanvaarden.

De Nationale Vergadering drong er ook bij de bevoegde buitenlandse autoriteiten op aan om Muñoz Pedroza en door hem benoemde advocaten te bestraffen voor hun politieke samenwerking met het, in hun ogen, onwettige Maduro-regime.

Nationale Kiesraad

In juni 2020 benoemde het Hooggerechtshof, dat in handen is van Maduro, een nieuwe Nationale Kiesraad (Consejo Nacional Electoral). Volgens de Verenigde Staten een ondermijning van de grodwettige macht van de Nationale Vergadering,

Twee van de nieuwe ambtenaren van de Nationale Kiesraad zijn Indira Maira Alfonso Izaguirre en Jose Luis Gutierrez Parra . Deze stap maakt deel uit van de reeks inspanningen van Maduro om op 6 december 2020 de verkiezingen te manipuleren.

Corruptie

Van november 2019 tot januari 2020 werkte de voormalige Venezolaanse gouverneur David Eugenio De Lima Salas samen met de voormalige uitvoerend vicepresident en minister van Industrie en de huidige minister van Olie Tareck El Aissami en de Colombiaanse witwasser Alex Saab in een aantal corruptieprogramma’s voor het kopen van stemmen.

Het Maduro-regime, onder leiding van De Lima Salas, kocht naar verluidt de stemmen van oppositie-afgevaardigden in de Nationale Vergadering voor bedragen tot $ 1 miljoen dollar. Deze steekpenningen werden gedaan met het doel de herverkiezing van Juan Guaidó in januari 2020 als president van de Nationale Vergadering te ondermijnen. Het geld voor de steekpenningen werd naar verluidt geleverd door de witwas- en corruptienetwerken van El Aissami en Saab, die eerder door de Amerikanen werden gesanctioneerd.

De Lima Salas speelt nog steeds een cruciale rol bij het ondermijnen van de Venezolaanse democratie en het manipuleren van de aanstaande parlementsverkiezingen van 2020, schrijft Pompeu.

Sancties

Met de actie van vandaag synchroniseert de Verenigde Staten hun inspanningen met die van de regering van Canada. Dat land zette Muñoz Pedroza en Alfonzo Izaguirre in 2018 en 2019 op zijn sanctielijst.

Als resultaat van de actie nu van Amerika worden alle eigendommen en belangen in eigendommen van deze vier mensen, die zich in de Verenigde Staten bevinden of in het bezit of de controle zijn van Amerikaanse personen, geblokkeerd en moeten deze worden gerapporteerd.

Bovendien worden entiteiten die direct of indirect voor vijftig procent of meer eigendom zijn van de aangewezen personen ook geblokkeerd. De Amerikaanse regelgeving verbiedt in het algemeen alle transacties door Amerikaanse personen of personen binnen (of doorreis) in de Verenigde Staten waarbij eigendommen of belangen in eigendommen van geblokkeerde of aangewezen personen betrokken zijn.

Amerikaanse sancties hoeven niet permanent te zijn; sancties zijn bedoeld om een ​​positieve gedragsverandering teweeg te brengen. De Verenigde Staten hebben duidelijk gemaakt dat de opheffing van sancties mogelijk beschikbaar is voor personen en entiteiten wanneer zij zinvolle maatregelen nemen om de democratische orde te herstellen, weigeren deel te nemen aan mensenrechtenschendingen, zich uitspreken tegen misbruik gepleegd door het onwettige regime van Maduro, of bestrijding van corruptie in Venezuela.