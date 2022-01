Voor derde dag op rij corona-dode op Curaçao

6 Gedeeld

Voor de derde dag op rij is een patiënt in het CMC overleden aan de gevolgen van covid-19. Donderdag twee, vrijdag één en vandaag opnieuw een patiënt op de intensive care. In totaal zijn er nu 193 mensen bezweken aan de infectieziekte op Curaçao.

Langzaam kruipt het eiland naar de tienduizend actieve besmettingen. Een kwestie van twee dagen als de incidentie van corona in dit tempo blijft stijgen. Met 966 nieuwe besmettingen erbij vandaag staat de teller nu op 8.326 patiënten die in isolatie zitten.

De druk op de ziekenhuiszorg blijft vooralsnog uit. Twintig patiënten liggen in het CMC, van wie zes op de intensive care. In april toen de vorige records werden gebroken, lagen er op het hoogtepunt van het aantal besmettingen – de helft van nu – 130 mensen in het ziekenhuis, van wie 44 op de intensive care.

Aruba

Op Aruba werd de grens van 5.000 covid-patiënten gepasseerd met 700 nieuwe besmettingen erbij. 5.387 om precies te zijn.

Twintig mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis, van wie vier op de intensive care liggen.

Bonaire

Op Bonaire zijn er 783 actieve gevallen van Covid-19. 115 nieuw besmettingen werden vandaag geregistreerd. Er liggen vijf patiënten in het ziekenhuis vanwege Covid-19.