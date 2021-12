Weer patiënt overleden in het CMC

1 Delen

Vandaag is opnieuw een patient in het CMC bezweken aan de gevolgen van Corona. In totaal zijn er nu 184 mensen overleden door de gevreesde infectieziekte.

In het CMC liggen acht mensen met corona. Dat waren er gisteren nog zes. Er zijn met het sterfgeval meegerekend dus drie patiënten bijgekomen. Twee van hen liggen in de intensive care.

28 mensen kregen vandaag te horen dat ze positief getest zijn. twaalf patiënten mochten uit hun isolatie komen om verder aan te sterken. Het totaal aantal mensen met een actieve besmetting bedraagt nu 202, zeventig meer dan vorige week vrijdag.

Aruba en Bonaire

Op Aruba overleden vandaag twee patiënten. 180 mensen zijn overleden sinds het begin van de pandemie. Er kwamen 35 positieve testuitslagen bij. In totaal zitten er 247 patiënten op Aruba in isolatie.

Op Bonaire daalde het aantal covid-patiënten met drie naar 126. In het ziekenhuis kwamen er vier nieuwe patiënten bij. Daar liggen nu negen covidpatiënten.