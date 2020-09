Curaçao niet langer ‘corona veilig’ volgens Engeland

Vanaf vandaag moeten reizigers naar het Verenigd Koninkrijk, afkomstig uit Curaçao twee weken in quarantaine. Net als Denemarken, IJsland en Slowakije is Cura;cao verwijderd van de lijst met reiscorridors.

Gegevens van het Joint Biosecurity Centre en Public Health England hebben een significante verandering aangetoond in zowel het niveau als het tempo van bevestigde gevallen van coronavirus (COVID-19) in al die bestemmingen , waardoor Engeland deze van de huidige lijst met reiscorridors hebben verwijderd.

Er is een toename van 481 procent in nieuw gemelde gevallen gedurende zeven dagen per 100.000 inwoners tussen 2 en 23 september 2020 op Curaçao.

Tegelijkertijd heeft het Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) ook zijn reisadvies bijgewerkt om alle noodzakelijke reizen naar Denemarken, IJsland, Curaçao en Slowakije af te raden.