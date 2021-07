Shariengela Cijntje is Miss Universe Curaçao 2021

Foto: kikotapasando.com

Miss Universe Curaçao 2021 is Shariengela Cijntje. De 27-jarige schoonheidskoningin won gisteravond de 58e editie in de Ballroomzaal van het Curaçao Marriott Beach Resort.

Shariengela volgt Chantal Wiertz op die de uitverkiezing vorig jaar won. Er waren dit jaar acht deelnemers. De tweede plaats ging naar Alexandra Atalita en de derde plek was voor Giurvienka Seraus.

Shariengela werd in 1994 op Curaçao geboren en heeft een master in Rechten, behaald op de universiteit van Leiden. Daar studeerde zij van 2011-2015. Daarvoor zat ze op het Radulphus College.

Ze is de auteur van het e-book ” Release Your Amazon “, dat in 2021 op Vrouwendag werd uitgebracht.

In december van dit jaar zal Shariengela Curaçao vertegenwoordigen op Miss Universe 2021 in Eilat, Israël. Als ze wint, wordt ze de allereerste titelhouder van de internationale schoonheidswedstrijd uit Curaçao.