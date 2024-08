Evenementen Stichting Kitten Rescue Curaçao gratis haal- en brengservice voor kattensterilisatie Redactie 31-08-2024 - 1 minuten leestijd

Foto - Stichting Kitten Rescue Curaçao met de gedoneerde auto door Stichting Dierenlot

WILLEMSTAD – Stichting Kitten Rescue Curaçao biedt al enige tijd een haal- en brengservice aan voor de sterilisatie van katten. Nieuw is echter dat deze service nu wordt ondersteund door een gedoneerde Volkswagen Caddy, speciaal uitgerust voor het veilig vervoeren van meerdere katten tegelijk. Hierdoor kunnen kattenbezitters die geen vervoer hebben, nog gemakkelijker gebruikmaken van deze gratis service om hun huisdieren te laten steriliseren.

Voorheen deed vrijwilligster Nadine dit met haar eigen auto, maar dankzij een gulle donatie van Stichting DierenLot beschikt Kitten Rescue nu over een speciale Volkswagen Caddy. Deze auto maakt het mogelijk om meerdere katten van verschillende adressen tegelijk op te halen en na de sterilisatie weer netjes thuis te brengen.

Katten kunnen wekelijks aangemeld worden voor sterilisatie via de website nomorekittens.com. Het is belangrijk dat de eigenaar de kat zelf in een kennel plaatst. Heb je geen kennel? Dan kun je er een lenen. Als je de kat niet zelf in de kennel kunt krijgen, kan Kitten Rescue de kat helaas niet ophalen.

Met deze service wil Kitten Rescue Curaçao het voor iedereen makkelijker maken om hun katten te laten steriliseren en zo het aantal zwerfkatten te verminderen.

